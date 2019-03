Russland will Maduro weiter helfen

Russland hat dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro weitere Hilfe zugesagt. Das sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow nach einem Treffen in Moskau mit Maduros Stellvertreterin Delcy Rodriguez. Der Minister kündigte an, dass Russland zunächst 7,5 Tonnen Arzneimittel nach Venezuela liefern werde. Weitere Hilfe werde geprüft. Lawrow warnte vor einer möglichen Intervention der USA in dem südamerikanischen Land. Dem würde Russland entgegentreten. In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und Oppositionsführer Juan Guaidó, der sich zum Interims-Präsidenten ernannt hat. Dieser fordert freie Wahlen und wurde von vielen westlichen Staaten inzwischen diplomatisch anerkannt.