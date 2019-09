Russland tritt Klimaabkommen von Paris bei

per Mail teilen

Russland ist offiziell dem Klimaschutzabkommen von Paris beigetreten. Regierungschef Dmitri Medwedew hat das Dokument unterschrieben. Wie das Land den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 verringern will, blieb unklar. Russland gehört zu den größten Verursachern von Kohlendioxid weltweit. Laut Vize-Regierungschef Alexej Gordejew soll nächstes Jahr ein Plan vorgelegt werden, wie die Klimaziele von Paris eingehalten werden. Kurz vor Beginn des UNO-Klimagipfels in New York haben sich außerdem 66 Länder bis zum Jahr 2050 zur CO2-Neutralität verpflichtet. Das hat das Büro von Generalsekretär Guterres mitgeteilt. Auch zehn Regionen, 102 Städte und 93 Unternehmen haben sich demnach der Selbstverpflichtung angeschlossen.