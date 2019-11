Russland startet eigenes Internet: "Runet"

Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) geht am Sonntag die Saison zu Ende. Die Betreiber rechnen mit einem Besucherrekord zum Ende des 90-jährigen Jubiläumsjahres. Unter anderem wurde im Jubiläumsjahr ein neuer Erlebnisspielplatz eingeweiht. Für 2020 kündigt der Park zwei neue Attraktionen an. mehr...