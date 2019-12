Russland sieht EU nach Baustopp für Nord Stream 2 am Zug

Die EU müsse einen Ausweg aus der Lage finden, forderte der russische Vize-Regierungschef Dmitri Kosak. Die Öl-Leitung ist zu über 90 Prozent fertig und sollte ursprünglich bis Jahresende startklar sein. Die Schweizer Firma, die mit Spezialschiffen die Röhren in der Ostsee verlegt, hat die Arbeiten aber eingestellt, weil die USA ihr und den anderen an der Pipeline beteiligten Firmen mit Sanktionen drohen. Die US-Regierung will das Projekt verhindern. Sie sagt, Europa mache sich dadurch abhängig von russischem Gas. Kritiker vermuten aber, dass die Vereinigten Staaten ihr eigenes Flüssiggas an Europa verkaufen wollen und deshalb Druck machen.