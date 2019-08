Russland meldet erhöhte Radioaktivität

Nach dem Unfall auf einem Raketentestgelände im Nordwesten Russlands hat sich die Radioaktivität in der Gegend zeitweise deutlich erhöht. Nach Angaben der staatlichen russischen Wetterbehörde war die Strahlung sechzehnmal so hoch wie sonst in der Region. Vertreter der Stadt Sewerodwinsk werden mit den Worten zitiert, sie hielten die gemessenen Werte an sich für nicht dramatisch. Es komme aber darauf an, welche Stoffe freigesetzt worden seien. Das sei bisher unklar. Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag soll der Motor einer Rakete explodiert sein - mehrere Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben.