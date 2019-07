Russland liefert weitere Rüstungsgüter in die Türkei

per Mail teilen

Russland hat nach eigenen Angaben weitere Rüstungsgüter in die Türkei gebracht. Dabei geht es um Ausrüstung für die Raketenabwehr. Bereits gestern waren Teile davon in der Türkei angekommen. Das NATO-Mitglied Türkei stellt sich durch den Kauf bei Russland gegen die USA. Die hatten dem Land Sanktionen angedroht, wenn es auf russische Luftabwehrtechnik setze. Die USA fürchten, dass Russland auf diese Weise an Daten der US-Luftwaffe gelangen könnte. Die Türkei argumentiert, sie brauche das Abwehrsystem, um die Grenze zum Irak und zu Syrien zu verteidigen.