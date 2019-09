Russland gegen die Deutsche Welle

Das russische Parlament geht Medienberichten zufolge gegen die Deutsche Welle vor. Eine Untersuchungskommission wirft dem Auslandsrundfunksender Deutschlands vor, gegen russische Gesetze verstoßen zu haben, heißt es. Das Außenministerium in Moskau solle deshalb prüfen, ob die Deutsche Welle weiterhin im Land arbeiten dürfe. Der Sender habe im Sommer dazu aufgerufen, an nicht genehmigten Protesten teilzunehmen, so der Vorwurf. Der Rundfunkrat der Deutschen Welle wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, dass die Deutsche Welle in Russland nicht das erste Mal unter Druck sei.