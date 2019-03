Härtere Strafen für Fake News in Russland

per Mail teilen

Wer in Russland absichtlich Fake News verbreitet wird künftig härter bestraft. Das Parlament in Moskau hat ein entsprechendes Gesetz zum Missbrauch von Massenmedien verabschiedet. Für das Verbreiten von Falschnachrichten drohen je nach Schwere des Falls Strafen zwischen umgerechnet 400 und 20.000 Euro. Kritiker befürchten, dass die Behörden das Gesetz auch nutzen könnten, um nicht genehme Inhalte, zum Beispiel von westlichen Medien. zu unterdrücken. Bußgeld für die Verbreitung von Fake News gibt es auch in Deutschland. Das Amtsgericht Mannheim hatte im Januar einen Blogger zu 12.000 Euro Strafe verurteilt, weil er einen Terroranschlag erfunden hatte.