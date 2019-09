Zwischen Russland und der Ukraine steht offenbar ein angekündigter Gefangenenaustausch bevor. Busse mit Häftlingen hätten das Lefortowo-Gefängnis in Moskau verlassen, berichtet das russische Staatsfernsehen.

Es spricht viel dafür, dass der angekündigte Gefangenenaustausch tatsächlich in Gang gekommen ist. Die Gefangenen wurden offenbar zu Flughäfen in Moskau und Kiew für die Rückkehr in die Heimat gebracht.

Regisseur Senzow sowie 24 Seeleute sollen unter den Freigelassenen sein

Das russische Staatsfernsehen zeigte Live-Bilder, wie zwei Busse mit getönten Scheiben eskortiert von Polizeiautos den Moskauer Flughafen Wnukowo-2 erreichten. Hier war zuvor ein Flugzeug mit ukrainischen Hoheitszeichen gelandet. Eine russische Maschine wurde vor Kiew gesichtet.

Freikommen sollten unter anderem der seit mehr als fünf Jahren inhaftierte ukrainische Regisseur Oleg Senzow sowie 24 Seeleute, die im November vor der Krim gefangen genommen worden waren und seitdem in russischer Haft sind.

Welche weiteren Gefangenen zwischen Russland und der Ukraine ausgetauscht werden sollen, erfahren Sie im Audio:

Dauer 1:10 min Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine

Austausch kann wichtiger Schritt im Russland-Ukraine-Konflikt sein

Bereits am Donnerstag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass ein großangelegter Gefangenenaustausch unmittelbar bevorstehe. Vorausgegangen waren intensive Gespräche zwischen Kiew und Moskau.

Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich für den Austausch stark gemacht. Sollte er gelingen, wäre dies ein wichtiger Schritt beider Länder aufeinander zu. Es würde, wie von Selenskyi gewollt, neuen Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen über einen Frieden im Osten der Ukraine bringen.

Steht die Freilassung Zemachs im Zusammenhang mit dem Austausch?

Womöglich im Zusammenhang mit dem Gefangenenaustausch ordnete am Donnerstag ein ukrainisches Gericht die Freilassung Wladimir Zemach aus der Untersuchungshaft an. Zemach soll am Abschuss der Passagiermaschine des Flugs MH17 über der Ostukraine beteiligt gewesen sein. Er war der Kommandant der Luftverteidigung der Separatisten in dem Gebiet, über dem das Flugzeug abgeschossen wurde.

Im Separatistengebiet Donezk war 2014 die Passagiermaschine von Malaysia Airlines abgeschossen worden. Alle 298 Insassen des Flugs MH17, darunter 196 Niederländer, kamen ums Leben.