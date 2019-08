Russisches Militär im Einsatz gegen Waldbrände in Sibirien

Wegen der verheerenden Waldbrände in Sibirien ist jetzt auch das russische Militär im Einsatz. Das hat Präsident Wladimir Putin angeordnet. Sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump hat ihm mittlerweile Hilfe per Telefon in Form von Löschflugzeugen angeboten. Gestern standen nach offiziellen Angaben fast drei Millionen Hektar Land in Flammen - das entspricht fast der Größe Nordrhein-Westfalens. Die Brände in Sibirien werden durch eine für den Landesteil untypische Hitze und heftige Winde angefacht. Umweltschützer warnten bereits davor, dass die Zerstörung riesiger Waldflächen direkt zur Eisschmelze in der Arktis beitragen könnte.