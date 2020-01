Russisch-türkische Erdgas-Pipeline eröffnet

Russland kann ab sofort Erdgas in die Türkei liefern. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kremlchef Wladimir Putin haben die russisch-türkische Pipeline Turk Stream offiziell bei einem Festakt in Istanbul eröffnet. Die rund 930 Kilometer lange Leitung durch das Schwarze Meer soll die Türkei jährlich mit mehr als 15 Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland versorgen. Ein zweiter Teil der Pipeline soll die gleiche Menge Gas in den Süden und Südosten Europas bringen. Die Pipeline werde dabei helfen, die Energiesicherheit in ganz Europa zu verbessern, sagte Putin. Erdogan sprach von einer "Win-win-Situation". Trotz Meinungsverschiedenheiten habe man es geschafft, die gegenseitigen Interessen nicht zu blockieren. In Syrien und Libyen unterstützen Russland und die Türkei gegnerische Parteien.