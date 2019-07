per Mail teilen

Die Rumänin Simona Halep hat das Tennisturnier in Wimbledon gewonnen - zum ersten Mal in ihrer Karriere. Die 27-Jährige besiegte die US-Amerikanerin Serena Williams in nur 56 Minuten mit 6:2 und 6:2. Die 37-jährige Williams wartet damit weiterhin auf ihren 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen würde. Die frühere Weltranglistenerste Halep führte bereits nach zwölf Minuten mit 4:0. Zuvor hatte sie von zehn Duellen gegen die US-Amerikanerin nur eins gewinnen können.