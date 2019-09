Ruhani will erst nach Ende der Sanktionen verhandeln

Der iranische Präsident Hassan Ruhani will nicht mit den USA über das Atomabkommen verhandeln, solange die ihre Sanktionen aufrechterhalten. Das sagte er in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Ruhani erinnerte außerdem daran, dass sein Land sich nach dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen noch ein Jahr lang an die Vereinbarungen gehalten habe - obwohl die Amerikaner harte Sanktionen verhängt hatten. US-Präsident Donald Trump will die Sanktionen allerdings nicht aufheben und hat stattdessen neue angekündigt.