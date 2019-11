"Leichtere Fälle werden oft nicht gemeldet"

Im Corned Beef, in der Knackwurst und im Ziegenkäse … und nicht nur da: Listerien sind überall. Bakterien einer Gattung, die in vielen Tieren und im Boden lebt. Jeder nimmt tag-täglich Listerien auf. In der Regel werden sie von der Magensäure aber unschädlich gemacht.

Zur Listeriose – einer Infektionskrankheit – kommt es nur, wenn viele Keime an einem Lebensmittel sind oder wenn der, der sie isst, ein schwaches Immunsystem hat.

Die Krankheit ist in der Regel nicht so einfach zu erkennen, denn sie beginnt wie ein grippaler Infekt. In schweren Fällen kommen Blutvergiftung und Hirnhautentzündungen dazu. Deshalb enden 7% der gemeldeten Infektionen tödlich, schreibt das Robert-Koch-Institut. Viele leichtere Fälle werden aber nicht gemeldet, deshalb ist auch die Statistik mit Vorsicht zu genießen. Demnach schwanken die Zahlen von Jahr zu Jahr stark, allerdings gibt es eine steigende Tendenz. Im vergangenen Jahr wurden 700 Fälle gemeldet.

Mit Hilfe von molekularbiologischen Tests lassen sich bestimmte Erregerstämme heutzutage recht gut einer Quelle zuordnen. Das hat im Fall der Wilke-Wurst Erfolg gehabt und jetzt wohl auch bei den Fertig-Frikadellen, aus dem Kreis Vechta.

Das zeigt: oft hält sich der Keim in einem Unternehmen über längere Zeit und je nachdem wie hygienisch – oder eben nicht sauber – da gearbeitet wird, geraten mehr oder weniger Erreger in die Produkte.

Das führt immer wieder zu Ausbrüchen von Listeriose mit schlimmen Folgen: 1992 starben fast 100 Menschen in Frankreich an einer Charge Schweinzunge in Aspik. In Deutschland und Österreich starben 2010 8 Menschen an verdorbenem Harzer Käse. 2014 12 Dänen an der dort populären Würstchenvariante Röllepöllser.

Seit 2005 gibt es einen EU-Grenzwert für Listerien-Belastungen: 100 Keime pro Gramm. Bei Babynahrung gilt Nullbelastung. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat untersucht, dass vor allem Fisch kritisch sein kann: 10% der Ware war da mit Listerien belastet, 1,7% der Proben lagen über dem Grenzwert.