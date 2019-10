per Mail teilen

Vom Rückruf der Produkte des hessischen Wurstherstellers Wilke sind auch Betriebe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz betroffen.

In den bundesweit verkauften Wurstwaren wurden in mehreren Fällen Keime entdeckt. Sie werden mit zwei Todesfällen und Dutzenden von Erkrankten in Verbindung gebracht.

Dauer 1:08 min Listerien in der Wurst Ernährungsexperte Werner Eckert erläutert die Folgen

Wilke-Wurst könnte noch im Verkauf sein

Auch Betriebe in Rheinland-Pfalz haben Wurst des Herstellers Wilke gekauft - beispielsweise Großhändler oder Supermärkte. Das Landesuntersuchungsamt in Mainz sagte dem SWR, der Rückruf laufe zwar. Möglicherweise sei aber immer noch Wilke-Wurst im Verkauf.

Die Behörden in Baden-Württemberg erklärten, nach jetzigem Stand lägen keine Informationen über Keim-belastete Wilke-Wurst vor. Auch der Möbelkonzern IKEA hatte Aufschnitt von Wilke in seinen Restaurants angeboten. Er hat den Verkauf aber bereits am vergangenen Mittwoch gestoppt.