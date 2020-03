Das neue Choronavirus geht um die Welt. Die Zahlen der bestätigten Infektionen und Toten steigen täglich. Mit teils drastischen Maßnahmen wird versucht, eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

30.12.2019 - Entdeckung des neuen Coronavirus in Wuhan, China

Der chinesische Arzt Li Wenliang informiert andere Arztkollegen über sieben Patienten, die mit Verdacht auf eine Infektion mit einem SARS-Virus im Zentralkrankenhaus in Wuhan behandelt werden. Bis zum 3.1.2020 werden der WHO 44 Erkrankte gemeldet. Im Februar wird der Erreger als "SARS-CoV-2" benannt, die Krankheit als "Covid-19".

23.1.2020 - Wuhan wird abgeriegelt

Im Kampf gegen das Coronavirus riegelt China die Millionenstädte Wuhan und Huanggang ab. Zufahrtsstraßen und der Bahnhöfe werden gesperrt, der Flughafen von Wuhan darf nicht mehr angeflogen werden. Außerdem werden öffentliche Neujahrsfeiern abgesagt. Innerhalb weniger Tage soll in Wuhan ein neues Krankenhaus für 1.000 Patienten gebaut werden. An den chinesischen Aktienmärkten brechen die Kurse ein. Die Zahl der bestätigten Infektion liegt jetzt bei 630, 17 Menschen sind bislang gestorben.

25.1.2020 - Frankreich meldet erste Infektionen

In Frankreich sind drei Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt worden. Alle drei Erkrankten seien in China gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit

28.1.2020 - Coronavirus erreicht Deutschland

In einer Firma in Bayern wird der erste Fall einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Infektionsquelle war eine Mitarbeiterin aus China. In den folgenden Tagen wird das Virus bei insgesamt 14 Mitarbeitern nachgewiesen. Die Firma schließt für zwei Wochen. Die Angestellten arbeiten in dieser Zeit von zu Hause aus.

In China sind nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 4.500 Menschen infiziert, die Zahl der Toten steigt auf 106.

29.1.2020 - Keine Lufthansa-Flüge nach China

Die Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China. Auch andere große Fluggesellschaften wie zum Beispiel British Airways haben Flüge nach China ausgesetzt.

30.1.2020 - WHO ruft globalen Notstand aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus ausgerufen. Die Fälle hätten sich innerhalb einer Woche mehr als verzehnfacht. Mit schärferen Maßnahmen gegen Ansteckung soll das Risiko einer weiteren Verbreitung über Grenzen hinweg reduziert werden.

31.1.2020 - Zahl der Infektionen in China steigt rasant

In China ist die Zahl der Coronavirus-Patienten stark angestiegen - innerhalb eines Tages auf fast 9.700. Das hat die Gesundheitskommission mitgeteilt. Außerdem sind mittlerweile mindestens 213 Menschen an dem Virus gestorben. Die US-Regierung fordert ihre Staatsbürger ausdrücklich auf, nicht mehr nach China zu reisen.

2.2.2020 - Quarantäne in Germersheim beginnt

Für die 120 aus der chinesischen Region Wuhan ausgeflogenen deutschen Staatsbürger beginnt die 14-tägige Quarantäne auf dem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim. Zuvor wurde das Virus bei zwei Rückkehrern nachgewiesen. Sie werden in der Uniklinik Frankfurt behandelt.

Auf den Philippinen stirbt erstmal ein Mensch außerhalb Chinas an den Folgen einer Corona-Infektion. Es handle sich um einen 44-jährigen Chinesen aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan, teilte das Gesundheitsministerium mit.

4.2.2020 - Mehr als 24.000 infizierte Menschen in China

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus steigt in China weiterhin schnell an. Die Zahl der Patienten sei innerhalb eines Tages um fast 4.000 auf mehr als 24.000 angestiegen, berichtet die Gesundheitskommission in Peking. Die Zahl der Toten sei auf 490 gestiegen. In Deutschland gibt es bisher zwölf bestätigte Coronafälle.

13.2.2020 - Mehr 1.300 Tote in China wegen Covid-19

In der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist die Zahl der Todesopfer sprunghaft gestiegen. Insgesamt sind bis jetzt 1.310 Menschen gestorben, rund 48.000 sind infiziert. Der Anstieg bei den Erkrankungen ist den Angaben zufolge auf ein neues Verfahren bei der Diagnose zurückzuführen.

15.2.2020 - Erster Todesfall in Europa

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen. In Frankreich gibt es bislang elf Coronafälle.

In Japan steht das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" im Hafen von Yokohama unter Quarantäne wegen bestätigten Corona-Infektionen bei Passagieren und Crew. Weltweit sind mittlerweile mehr als 66.000 Erkrankungen bestätigt. Mehr als 1.500 Menschen sind bisher an Corona gestorben.

16.2.2020 - Quarantäne in Germersheim endet

Für die aus der Region Wuhan zurückgeholten Bundesbürger endet die zweiwöchige Quarantäne in Germersheim. Sie waren auf dem Luftwaffenstützpunkt dort untergebracht. Alle Test auf den Virus seien negativ gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Die Menschen können die Kaserne verlassen. In China sind inzwischen mehr als 66.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Auf dem in Japan abgeriegelten Kreuzfahrtschiff "Princess Diamond" steigt die Zahl der Infizierten weiter. Mittlerweile wurden mindestens 355 Menschen positiv getestet. Darunter befindet sich auch ein deutsch-irisches Paar. Sie sollen jetzt wie weitere 70 neu auf das Virus getestete Passagiere in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in China gilt in der Provinz Hubei nun ein Fahrverbot. Davon ausgenommen seien Fahrzeuge der Behörden sowie Transporte von lebenswichtigen Gütern, teilte die Regionalregierung mit. Einwohner müssten sich zudem regelmäßigen Gesundheitskontrollen unterziehen. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben bislang 1.665 Menschen durch das Virus in China gestorben, 68.500 Menschen sind infiziert.

19.2.2020 - Mehr als 2.000 Tote in China durch Coronavirus

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in China ist auf mehr als 2.000 gestiegen. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina liegt jetzt bei mehr als 74.000.

22.2.2020 - Coronavirus breitet sich in Italien aus

In Italien werden 130 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. Besonders betroffen sind die Lombardei und die Region Venetien. Als Reaktion werden elf Städte und Gemeinden unter Quarantäne gestellt. Der Karneval in Venedig wird am 24. Februar abgesagt.

25.2.2020 - Erste Infektion in Baden-Württemberg bestätigt

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart meldet eine erste Infektion mit dem neuen Coronavirus in Baden-Württemberg. Es handele sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen. Er sei zuvor in Italien gewesen. In den Tagen danach werden weitere Coronafälle im Land bekannt.

Auch in Nordrhein-Westfalen wird an diesem Tag eine erste bestätigte Infektion gemeldet. Es handele sich um einen Mann aus dem Kreis Heinsberg. Später wird der Virus auch bei seiner Ehefrau gefunden. Die beiden waren zuvor auf einer Karnevalsveranstaltung. Dort haben sich weitere Menschen angesteckt. Der Kreis Heinsberg entwickelt sich in den folgenden Tagen zur Region mit den meisten Coronafällen in Deutschland.

Das Corona-Virus hat die Schweiz erreicht. Eine erste Infektion wird bestätigt. Auch in Österreich gibt es Infektionen. Auf der Kanareninsel Teneriffa sind rund 1.000 Menschen in einem Hotel in Quarantäne. Dort sind inzwischen zwei Fälle bestätigt.

26.2.2020 - Erste Infektion in Rheinland-Pfalz

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz wird der erste Corona-Fall in Rheinland-Pfalz bestätigt. Dabei handele es sich um einen 41-jährigen Soldaten, der bei einer Karnevalsveranstaltung Kontakt zu einem Infizierten in Nordrhein-Westfalen hatte. Einen Tag später wird das Coronavirus bei einem Patienten im Westpflalz-Klinikum in Kaiserslautern festgestellt. Nach Angabe des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um einen Mann, der sich bis vor kurzem im Iran aufgehalten hat und dort Kontakt mit einer "symptomatisch auffälligen Person" hatte. In den folgenden Tagen werden weitere Coronafälle in Rheinland-Pfalz festgestellt.

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden neue Infektionen bestätigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland am Beginn einer Epidemie. Er forderte die Bundesländer auf, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten.

27.2.2020 - Bundesregierung verschärft Einreiseregeln

Die Zahl der Infektionen steigt deutschlandweit auf 46. Neue Fälle gibt es jetzt auch in Bayern und Hamburg.

Die Bundesregierung hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Einreiseregeln verschärft. An Flughäfen müssen künftig auch Reisende aus Südkorea, Japan, Iran und Italien ihren Aufenthaltsort nennen. Bisher mussten das nur Reisende aus China. Außerdem sollen Asylbewerber auf das Coronavirus getestet werden.

28.2.2020 - Reisemesse ITB in Berlin und Basler Fastnacht abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Internationale Tourismus-Börse in Berlin abgesagt. Die Auflagen, die das zuständige Gesundheitsamt gemacht habe, seien für die Messe Berlin "nicht umsetzbar", teilte ein Messesprecher mit. In Karlsruhe wird die Messe IT Trans abgesagt. In den folgenden Tagen werden weitere Messen und Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt oder verschoben.

Die Schweiz reagiert auf die Corona-Epidemie mit einem Verbot aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Davon betroffen sind die Basler Fasnacht, Konzerte und Sportveranstaltungen. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität, heißt es in einer Mitteilung der Schweizer Regierung.

29.2.2020 - Hamsterkäufe in Deutschland - Erster Todesfall in den USA

In deutschen Apotheken und Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen. Besonders gefragt: Desinfektionsmittel, Mundschütze, Konserven, Pasta und Klopapier.

Eine Frau im Bundesstaat Washington stirbt infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus. US-Präsident Donald Trump kündigt verstärkte Grenzkontrollen an. Ausländische Reisende, die in den vergangenen 14 Tagen im Iran und in China waren, dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Außerdem gilt für Amerikaner eine Reisewarnung der höchsten Stufe für betroffene Regionen in Italien und Südkorea.

2.3.2020 - Spahn: Kein Anlass für Hamsterkäufe

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es nicht für notwendig, dass die Menschen wegen der Ausbreitung des Coronavirus massenhaft Lebensmittel einkaufen. Spahn sagte im SWR, es bestehe kein Anlass davon auszugehen, dass Lebensmittel knapp würden. In einem anderen Interview warnte er davor, mit Fotos von leeren Lebensmittelregalen in Supermärkten einen falschen Eindruck zu erwecken. In Deutschland ist die Zahl der Coronafälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts inzwischen auf 150 gestiegen.

3.3.2020 - Weitere Fälle in Baden-Würtemberg und Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg steigt die Zahl der bestätigten Infektionen um elf auf insgesamt 37. Aus Vorsicht werden in einem Stuttgarter Gymnasium drei Schulklassen nach Hause geschickt. In Friedrichshafen (Bodenseekreis) müssen eine Klasse und ihr Lehrer zu Hause bleiben. Im Rems-Murr-Kreis wird zudem das Schulzentrum in Rudersberg komplett geschlossen.

In Rheinland-Pfalz gibt zwei neue Fälle, jeweils einen in den Regionen Mainz und Kaiserslautern. Insgesamt sind damit fünf Infektionen in dem Bundesland bestätigt.

Mit der Leipziger Buchmesse wird eine weitere Großveranstaltung wegen des Coronavirus in Deutschland abgesagt. In der Schweiz stellt die Fußball-Liga den Betrieb ein. Alle Spiele in der 1. und 2. Liga sind bis zum 23. März ausgesetzt. Auch der Genfer Autosalon kann nicht stattfinden.

Um die Auswirkungen der Ausbreitung von Covid-19 auf die US-Wirtschaft abzufedern, senkt die US-Notenbank FED überraschend den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte.

4.3.2020 - Spahn spricht jetzt von Pandemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet in Deutschland mit weiteren Corona-Infektionen. Der Höhepunkt der Ausbreitung sei noch nicht erreicht, sagte Spahn bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Er erklärte außerdem, dass aus der Epidemie in China eine Pandemie geworden sei.

In Baden-Württemberg gibt es jetzt 65 bestätigte Infektionen, eine Werkrealschule in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird vorerst geschlossen. In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt 7 Coronafälle.

In Italien werden alle Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen. Inzwischen gibt nach Angaben des italienischen Zivilschutzes mehr als 3.000 infizierte Menschen und mehr als 100 Todesfälle.

5.3.2020 - Erster Mensch in der Schweiz stirbt an Covid-19

Eine 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt stirbt infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus, teilte die Polizei mit. Die Frau gehörte zu einer Risikogruppe, da sie chronisch erkrankt war. In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf rund 350, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Auch in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern werden steigenden Infektionszahlen gemeldet.

Weltweit gibt es fast 97.000 bestätigte Infektionen - davon sind inzwischen 53.000 Patienten wieder gesund. Am stärksten betroffen ist nach wie vor China mehr als 80.000 Infektionen. Größere Epidemien gibt es auch in Südkorea, im Iran und in Italien.

