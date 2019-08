Rotterdam richtet Eurovision Song Contest 2020 aus

Rotterdam wird Gastgeber des Eurovision Song Contest 2020. Das hat der Veranstalter, European Broadcasting Union, bekannt gegeben. Die niederländische Hafenstadt setzte sich damit gegen Maastricht durch, das ebenfalls den ESC ausrichten wollte. Die Niederlande sind im kommenden Mai Gastgeber der größten Musikshow der Welt, das Finale findet am 16. Mai statt. In diesem Jahr hatte Sänger Duncan Laurence den ESC in Tel Aviv gewonnen und den Wettbewerb damit erstmals seit 44 Jahren wieder in die Niederlande geholt.