per Mail teilen

Die bevorstehenden Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen haben auch eine Debatte über ein Linksbündnis auf Bundesebene ausgelöst. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner hält das für möglich.

Eine Koalition mit Grünen und Linken sei "natürlich" die strategische Alternative für die SPD zu einem Bündnis mit der Union, so SPD-Vize Ralf Stegner in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

dpa Bildfunk Picture Alliance

Zuvor hatte bereits die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein solches Bündnis auf Bundesebene nicht ausgeschlossen. Sie ist eine der drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte mit Blick auf die Verhandlungen in Bremen vor einem entsprechenden Kurs der Grünen auch im Bund:

Dauer 0:34 min AKK: "Grüne entscheiden sich im Zweifel für links" Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer warnt vor rot-rot-grünem Bündnis im Bund.

Stegner nennt Bedingungen

Die Voraussetzungen erklärte Stegner im "Handelsblatt": Die Grünen müssten sich entscheiden, ob sie Jamaika-Koalitionen oder soziale und progressive Bündnisse vorzögen. Die Linkspartei müsse sich von linksnationalen Positionen trennen und die Regierungsverantwortung auch wollen, betonte er.

Die aktuelle Umfrage des ARD-DeutschlandTrends sieht allerdings derzeit die Grünen bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl vor allen anderen Parteien. Stegner betonte, Ziel seiner Partei sei es, wieder stärkste Kraft diesseits von CDU und CSU zu werden.

In Bremen ist der Weg für Verhandlungen frei

In Bremen wollen SPD, Grüne und Linke über eine Koalition beraten. Verlaufen die Verhandlungen erfolgreich, könnte am Ende die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland stehen.