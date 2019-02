per Mail teilen

Die britische Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das ZDF hat mehr als 100 ihrer Romane und Erzählungen verfilmt, die vor allem in der malerischen Landschaft von Cornwall spielten.

Gegenüber der britischen Zeitung "Guardian" hat ihr Sohn Robin Pilcher den Tod der Erfolgsautorin bestätigt. Bis Weihnachten sei es ihr großartig gegangen, doch dann sei sie an einer Bronchitis erkrankt und haben eine Schlaganfall erlitten. Er beschrieb seine Mutter als eine "wundervolle, eher alternativ-denkende Frau".

Der Erfolg kam spät, aber gewaltig

Rosamunde Pilcher hat ihr ganz Leben lang geschrieben - die erste Kurzgeschichte in einer Frauenzeitschrift wurde bereits mit 19 Jahren veröffentlicht - doch der große internationale Durchbruch kam erst spät: Im Alter von 63 Jahren mit der Familiensaga "Die Muschelsucherin". Von da an war sie Stammgast in den Bestseller-Listen weltweit.

Rosamunde Pilcher wurde 94 Jahre alt.

Millionen Fernsehzuschauer

Das ZDF hat mehr als hundert ihrer Liebesgeschichten verfilmt und lockte damit durchschnittlich mehr als sieben Millionen Zuschauer an. "Sie wollen am Sonntagabend vor allem eines: Abschalten vom Alltag, ein bisschen Herz, Schmerz und wieder Herz", kommentierte die "Süddeutsche Zeitung" anläßlich der 100. Verfilmung. "Attraktive Menschen in ihren zauberhaften Behausungen und ein Happy End."

"Lesen soll wie Urlaub sein", sagte Pilcher einmal, deren Verdienste um den britischen Tourismus kaum zu überschätzen sind. Insbesondere für ihre Geburtsregion Cornwall im Südwesten Englands. Sie selbst lebte aber den Großteil ihres Lebens in Schottland - mit ihrem Mann, einem Textilunternehmer und ihren vier Kindern.