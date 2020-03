per Mail teilen

Roboter werden in der Pflege in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Davon ist die Trendforscherin Birgit Gebhardt überzeugt. Im Gespräch mit dem SWR erklärt sie, wie dadurch die pflegenden Menschen entlastet werden können.

Roboterunterstützung in Zukunft anders als wir uns das vorstellen

Bisher sind Roboter in der Pflege hauptsächlich mechanische Hilfsmittel. Trendforscherin Birgit Gebhardt geht davon aus, dass sie auch in Zukunft mechatronisch unterstützen werden, also rollen, fahren, heben, senken, reichen. Es werden aber optische Dienste wie Sicherheitsüberprüfungen, Personenerkennung oder das Erkennen von Bewegungsmustern dazukommen. Das kann mittelfristig Betreuungspersonen entlasten.

Der Mensch wird nicht überflüssig

Gebhardt weist darauf hin, dass Menschen in der Pflege weiterhin wichtig sein werden. Dabei wird es mehr um die Qualität der Zeit gehen, die Pflegekräfte mit den Patienten verbringen. Vor allem freundliche Zuwendung, Berührung – das wird weiterhin bei den menschlichen Betreuern bleiben. Roboter könnten aber für die Unterhaltung sorgen und die Sicherheit überwachen.

Roboter mit Wesenszügen

Vor allem in Japan gibt es viele sehr menschenähnliche Roboter. Das hat mit der japanischen Kultur zu tun, die auch in Dingen eine Seele sieht. Eine solche Entwicklung hin zu Robotern mit Wesenszügen kann sich Gebhardt mittelfristig auch für unseren Kulturkreis vorstellen. Schon jetzt gibt es Roboter-Tiere, die z.B. in der Demenzpflege eingesetzt werden. Sie verhalten sich wie ein Hund oder eine Katze und reagieren auf entsprechenden Berührungen. Da interagieren Menschen und Maschinen mit positiven emotionalen Effekten für den Menschen.

Roboter werden Pflegebedürftige unabhängiger machen

Gebhardt sieht vor allem in den zukünftigen Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Kommunikation eine große Chance für die Pflege. Gebhardt weist darauf hin, dass die Pflege dadurch nicht unmenschlicher wird: "Wir lagern ja eher Kontroll- und Dokumentationstätigkeiten aus. Wir lagern nicht das Berühren und die Zuwendung aus." Roboter könnten außerdem die kognitiven Fähigkeiten trainieren und durch positive Stimulation Menschen länger aktiv, lebendig und emotional involviert gehalten werden. Gleichzeitig würden sie unabhängiger von den Pflegepersonen.