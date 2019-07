per Mail teilen

Die Europäische Zentralbank ist heute zweimal Thema vor Gericht. Es geht um die sogenannte Bankenunion und um die Zulässigkeit von Staatsanleihen-Käufen. Doch nur in einem Fall wird auch schon ein Urteil erwartet.

Gleich zweimal ist die EZB - die Europäische Zentralbank - heute Thema beim Verfassungsgericht. Zunächst verkünden die Karlsruher ihr Urteil zur sogenannten Bankenunion, also zur Frage, ob es das Grundgesetz erlaubt, dass die EZB alle großen europäischen Banken zentral überwachen darf.

Im Audiobeitrag erläutert Wirtschaftsredakteurin Gigi Deppe detaillierter, was es mit den beiden Verhandlungen auf sich hat.

Kritiker hatten zuvor mehrfach angemahnt, dass es für eine solche Übertragung von Kontrolle keine Rechtsgrundlage gebe.

Waren die Staatsanleihen-Käufe eine unzulässige Finanzspritze?

Danach verhandeln die Verfassungsrichter über die Staatsanleihen-Käufe der vergangenen Jahre. Sie wollen mit Experten erörtern, ob die Europäische Zentralbank Anleihen aus verschiedenen EU-Ländern aufkaufen durfte. Oder ob damit schwache Staaten in der EU eine unzulässige Finanzspritze bekommen haben.

Kern beider Verfahren ist die Frage: Wie viel Macht darf Deutschland nach Europa abgeben? Eine zentrale Kontrolle der Banken, so schien es bei der mündlichen Verhandlung im letzten November, bereitet den Richterinnen und Richtern nicht so viel Kopfzerbrechen.

Heute wird nur eines von zwei Urteilen erwartet

Aber die Frage, wie die EZB mit dem Kauf von Staatspapieren Einfluss auf die Wirtschaft nimmt, wird schon seit längerem am Gericht diskutiert. Das Urteil zur Bankenunion, also zur zentralen europäischen Kontrolle der Großbanken, kommt am Vormittag. Ab nachmittags wird dann über den Kauf von Staatsanleihen verhandelt. Da gibt es heute allerdings noch kein Urteil.