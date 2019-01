Die Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr so kräftig angezogen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Statistische Landesamt in Bad Ems nannte am Mittwoch eine Inflationsrate von 1,9 Prozent für den Jahresdurchschnitt 2018. Dies ist der höchste Wert seit 2012. Ein Jahr zuvor waren es 1,6 Prozent.