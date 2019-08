Rettungsschiffe nehmen weitere Flüchtlinge auf

Hilfsorganisationen haben weitere Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Insgesamt befinden sich damit mehr als 350 Migranten an Bord der "Ocean Viking", die für die Helfer von "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Méditerranée" unterwegs sind. Das Schiff ist seit vergangener Woche im Mittelmeer vor Libyen im Einsatz. Ein weiteres Rettungsschiff einer spanischen Hilfsorganisation hat rund 150 Menschen an Bord. Es ist unklar, wohin die Migranten gebracht werden können. Italien und Malta verbieten Hilfsorganisationen immer wieder, Schiffe mit Bootsflüchtlingen an Bord in ihre Häfen einlaufen zu lassen.