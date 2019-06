per Mail teilen

Mehrere europäische Staaten haben sich bereit erklärt, die geretteten Migranten auf der "Sea-Watch3" aufzunehmen. Trotzdem müssen sie vorerst auf dem Schiff bleiben.

Seit zwei Wochen harren die 40 Flüchtlinge auf dem Schiff der Rettungsorganisation Sea Watch aus. Sie liegen im Mittelmeer vor der italienischen Insel Lampedusa. Eine Genehmigung in den Hafen einzulaufen, hat das Schiff allerdings bisher nicht.

Nun haben sich aber fünf europäische Staaten bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Der italienische Außenminister Enzo Moavero teilte mit, diese Zusagen stammten von Finnland, Luxemburg, Portugal, Frankreich und Deutschland. Trotzdem müssten die Migranten und die Besatzung zunächst weiter auf dem Schiff warten. "Wir warten auf gesicherte Garantien", hieß es im italienischen Innenministerium. Diese müssten in "Zahlen, Zeiten und Mittel" übersetzt werden.

Dauer 1:01 min Kapitänin will Menschenrecht durchsetzen 40 Migranten harren seit zwei Wochen auf dem Rettungsschiff Sea-Watch aus.

Ermittlungen gegen deutsche Kapitänin

Gegen die deutsche Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch hat die italienische Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Carola Rackete werden unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vorgeworfen, teilte Sea-Watch mit.

Rackete war Mitte der Woche mit der Sea-Watch 3 trotz Verbots der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren. Rackete sagte, die Lage an Bord sei sehr angespannt. "Die Sorge vor Selbstverletzungen ist sehr, sehr groß", sagte sie. Zwei Männer konnten das Schiff bereits verlassen, weil sie als medizinische Notfälle eingestuft wurden.

Helfer betreuen kranke Geflüchtete auf der Sea-Watch 3 dpa Bildfunk picture alliance/Till M. Egen/Sea Watch.org/dpa

Italiens Innenminister fordert europäische Lösung

Seit Jahren streiten die EU-Länder über einen Mechanismus zur Verteilung der Bootsflüchtlinge. Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini verlangte nun konkrete "Garantien" der aufnahmebereiten Länder, bevor die Menschen von Bord des Schiffes gehen dürften. Die Regierung sei "entschlossen", gegen jeden vorzugehen, der die Gesetze gebrochen habe.