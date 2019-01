Rettungsschiffe dürfen in Malta anlegen

Malta erlaubt zwei deutschen Rettungsschiffen mit Flüchtlingen an Bord die Einfahrt in Häfen des Landes. Grund sei die sich verschlechternde Situation an Bord, erklärte die maltesische Marine. Die meisten der insgesamt 49 Flüchtlinge leiden an Seekrankheit. Außerdem gehen Nahrung und Trinkwasservorräte zur Neige. Die Sea Watch 3 hatte am 22. Dezember vor Libyen 32 Flüchtlinge gerettet. An Bord der Sea Eye befinden sich 17 weitere Migranten. Die Niederlande sind bereit, einen Teil der Menschen aufzunehmen, wenn andere EU-Staaten mitziehen.