Rettungsschiff "Open Arms" bald in Lampedusa?

Das spanische Seenotrettungsschiff "Open Arms" darf in italienische Gewässer einfahren. Nach Medienberichten hat das ein Verwaltungsgericht in der Region Latium angeordnet. Das Gericht hob damit ein von der Regierung in Rom erlassenes Verbot auf. Zur Begründung hieß es, das Verbot stehe im Widerspruch zu internationalen Abkommen und die Lage an Bord des Schiffes sei schwerwiegend und dringend. Die "Open Arms" wird jetzt vermutlich die italienische Insel Lampedusa ansteuern. Sie hat knapp 150 Migranten an Bord, einige davon schon seit zwei Wochen. Die Menschen sind auf 180 Quadratmetern zusammengepfercht und teilen sich zwei Waschräume. Bei den meisten liegen die Nerven blank.