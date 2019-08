Rettungsschiff "Open Arms": EU-Staaten bereit zu Aufnahme von Flüchtlingen

per Mail teilen

Neben Deutschland sind offenbar fünf weitere EU-Länder bereit, Migranten des Rettungsschiffs "Open Arms" aufzunehmen - nämlich Frankreich, Spanien, Portugal, Rumänien und Luxemburg. Das hat Italiens Regierungschef Antonio Conte Innenminister Matteo Salvini schriftlich mitgeteilt. In dem veröffentlichten Brief warf Conte dem Innenminister auch vor, sich zwanghaft auf das Thema Migration zu konzentrieren und mit geschlossenen Häfen auf Stimmenfang zu gehen. Hintergrund für die überraschend klaren Worte des parteilosen Premiers Conte ist laut Beobachtern, dass Salvini die Regierung vor einer Woche in die Krise gestürzt hat. Er fordert Neuwahlen.