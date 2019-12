Rettungsschiff "Alan Kurdi" in Sizilien angekommen

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 32 geretteten Migranten an Bord hat in Sizilien angelegt. Das Schiff sei in Pozzallo angekommen, teilte die Hilfsorganisation Sea-Eye über Twitter mit. Eine schwangere Frau sowie ein sechs Monate altes Baby mit Ohrentzündung kamen ins Krankenhaus, alle anderen wurden vor Ort untergebracht. Die "Alan Kurdi" hatte die Flüchtlinge am Donnerstag vor der Küste Libyens aus Seenot gerettet. Gestern hatte das italienische Ministerium dem Schiff erlaubt, Sizilien anzusteuern. Papst Franziskus rief unterdessen bei seinem Mittagsgebet in Rom zu mehr Solidarität mit den Flüchtlingsfamilien auf.