Rettungseinsätze für Flüchtlinge gefordert

Immer mehr Politiker fordern einen neuen internationalen Einsatz zur Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte in Deutschlandfunk, man brauche sehr schnell europäische Schiffe im Mittelmeer. Man dürfe Nichtregierungsorganisationen wie Sea Watch oder Sea Eye nicht alleinlassen, so Asselborn. Er unterstützt damit die Pläne von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU). Der CSU-Politiker hatte in einem Zeitungsinterview außerdem einen Rettungseinsatz für die Flüchtlinge in Libyen gefordert. Europa und die Vereinten Nationen müssten sofort handeln. Die Menschen in den Elendslagern hätten die Perspektive, in den Camps durch Hunger oder Gewalt zu sterben, auf dem Rückweg in der Wüste zu verdursten oder im Mittelmeer zu ertrinken, so Müller.