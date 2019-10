Rettungscrew auf "Alan Kurdi": Werden von Libyen bedroht

per Mail teilen

Die Besatzung des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" wird nach eigenen Angaben von der libyschen Küstenwache bedroht. Es seien drei libysche Schiffe vor Ort, die gedroht hätten, ihre Bordgeschütze klar zu machen, sagte ein Sprecher. Die Soldaten wollen demnach die Aktivisten daran hindern, Menschen aufzunehmen, die mit einem Schlauchboot in Seenot geraten waren. Die 92 Geflüchteten und 17 Rettungskräfte seien in Lebensgefahr, hieß es. Die "Alan Kurdi" befinde sich nicht in libyschen Gewässern, betonte der Sprecher.