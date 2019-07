per Mail teilen

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eine deutsche Initiative zur Verteilung von aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen angekündigt. Deutschland sei bereit, einen Beitrag zu leisten und zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen.

Deutschland solle eine Vorreiterrolle bei der Verteilung von aus dem Mittelmeer geretteten Migranten übernehmen, so Maas. Mit den EU-Mitgliedsstaaten, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, müsse man jetzt einen Anfang machen. "Wir brauchen ein Bündnis der Hilfsbereiten für einen verbindlichen Verteilmechanismus", so Maas gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Deutschland sei bereit, dabei einen substanziellen Beitrag zu leisten und immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen. "Unser Angebot steht", sagte Maas.

Situationen wie zuletzt auf der Sea-Watch 3 verhindern

Tagelange Irrfahrten privater Seenotretter auf der Suche nach sicheren Häfen, wie zuletzt auf der Sea Watch 3 geschehen, sollen nach dem Willen des deutschen Außenministers der Vergangenheit angehören. Eine Einigung zur Seenotrettung dürfe nicht länger am Streit um die Verteilung der Migranten scheitern.

"Bei jedem Boot wieder ein unwürdiges Geschachere um Menschenleben zu beginnen, kann nicht die Lösung sein. Weder die Retter noch die Geretteten können länger warten, bis sich auch der letzte Mitgliedsstaat in der EU bereit erklärt, Gerettete zu übernehmen." Außenminister Heiko Maas (SPD)

Am Donnerstag treffen sich die EU-Justiz- und Innenminister, um über das Thema zu diskutieren. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat schon angekündigt, er werde sich für eine humanitäre und praktikable Lösung einsetzen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) will die Verteilung von aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen neu angehen. Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz hingegen, sieht die Verteilung von Migranten in Europa als gescheitert.

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hingegen hat den Vorstoß von Heiko Maas zurückgewiesen. Die Verteilung von Flüchtlingen in Europa sei schon gescheitert. "Wir diskutieren erneut über Ideen aus 2015, die sich hinlänglich als nicht umsetzbar erwiesen haben", so Kurz am Samstag.