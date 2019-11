per Mail teilen

"Respektrente" ist das Wort des Jahres 2019. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mitgeteilt.

Das Wort bezieht sich auf die geplante Einführung der Grundrente für Menschen, die trotz 35 Jahren Arbeit nur eine kleine Rente unterhalb des Existenzminimums bekommen.

Der Begriff wird insbesondere mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Verbindung gebracht. Dieser hatte in der Grundrenten-Debatte der Großen Koalition seit Jahresbeginn die Botschaft verbreitet: "Lebensleistung verdient Respekt." Außerdem sagte der Minister: "Nennen Sie es ruhig Respektrente oder Gerechtigkeitsrente."

Die Begriff "Respektrente" versuche eine "Selbstaufwertung durch Fremdaufwertung", begründete die Jury ihre Wahl: Wer anderen Respekt entgegenbringe, mache sich selbst respektabel - "oder zumindest wählbar".

Stichwort: Wort des Jahres Das Wort des Jahres wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden gekürt. Kurz vor Jahresende werden zehn Formulierungen gekürt und in eine Rangliste gebracht. Gesucht werden laut GfdS Wörter und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Dabei sei nicht Häufigkeit entscheidend, sondern Signifikanz und Popularität. Die "Wörter des Jahres" der vergangenen Jahre: 2019: Respektrente 2018: Heißzeit 2017: Jamaika-Aus 2016: Postfaktisch 2015: Flüchtlinge 2014: Lichtgrenze 2013: Groko 2012: Rettungsroutine 2011: Stresstest 2010: Wutbürger

"Rollerchaos" auf Platz zwei - "Fridays for Future" auf Platz drei

Auf Platz zwei hat die Jury den Begriff "Rollerchaos" gewählt. Die Zulassung von mietbaren E-Rollern in diesem Jahr habe sich in vielen deutschen Städten rasch zu einem Problem entwickelt. Die Roller würden häufig rücksichtslos und verkehrswidrig benutzt und unkontrolliert überall abgestellt.

Platz drei geht an "Fridays for Future". Der Anglizismus stehe wie kein anderer Ausdruck für eine junge Generation, die bereit sei, für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen. Die vielerorts freitags zur Schulzeit stattfindenden Demonstrationen mit dem Ziel, auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen, seien eines der beherrschenden Themen des Jahres gewesen, so die Jury.

Auf Platz vier kam "Schaulästige". Die Neubildung bezeichne in einer Zusammenziehung von "schaulustig" und "lästig" die Gaffer an einer Unfallstelle.