Report Mainz warnt vor Spenden-Betrügern

Viele Geldspenden in Deutschland gehen an unseriöse Vereine, Organisationen oder Spendensammler. Das ARD-Politikmagazin Report Mainz hat recherchiert, dass jährlich knapp eine halbe Milliarde Euro in unseriösen Kanälen versickern. Bundesweit seien rund 6.000 spendensammelnde Vereine dubios, sagt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen. Es vergibt ein Gütesiegel für seriöse Organisationen und kritisiert, der Staat mache es Betrügern zu leicht. Nur noch in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Thüringen gibt es Gesetze, mit denen man die Verwendung des gesammelten Geldes überprüfen kann. Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 100 Verbote zum Spendensammeln ausgesprochen. Andere Bundesländer haben die entsprechenden Gesetze abgeschafft, um Bürokratie abzubauen.