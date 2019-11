Der Bauhof der Gemeinde Nisterau (Westerwaldkreis) ist teilweise abgebrannt. Die Rettungskräfte sind am Donnerstagabend zu dem Brand gerufen worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Lagerhalle laut Polizei bereits in Vollbrand. Ersten Ermittlungen zufolge sei ein in der Halle abgestellter Unimog aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. mehr...