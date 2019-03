per Mail teilen

In der Debatte über die geplante Grundrente fordert die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, eine Finanzierung aus Steuermitteln. Der geplanten Aufstockung niedriger Renten stünden keine Beiträge gegenüber - deshalb müsse sie durch Steuern finanziert werden. Das sagte Roßbach der Deutschen Presse-Agentur. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Geringverdienern die Rente erhöhen, wenn sie mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben.