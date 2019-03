Wie geplant steigen auch in diesem Jahr die Renten deutlich. Ab Juli bekommen Rentner im Westen gut drei Prozent mehr, in Ostdeutschland sogar knapp vier Prozent. Damit ist die Rentensteigerung im Westen etwa gleich hoch wie im Vorjahr, im Osten ungefähr 0,5 Prozentpunkte höher. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, die Rentner profitierten von der guten Lage am Arbeitsmarkt. In Deutschland beziehen mehr als 20 Millionen Menschen Rente.