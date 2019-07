Rembrandts "Nachtwache" wird restauriert

per Mail teilen

Eines der bedeutendsten Kunstwerke der Welt - Rembrandts Nachtwache - wird von heute an öffentlich restauriert. Im Riksmuseum von Amsterdam soll das rund 17 Quadratmeter große Werk aus seinem Rahmen genommen und in eine hochmoderne Glaskammer gestellt werden. Mit Hilfe von Computerprogrammen wollen Experten das Gemälde dann untersuchen und restaurieren. Nach Angaben des Museums bleicht die Farbe an einigen Stellen aus. Die Restaurierung, die auch im Internet verfolgt werden kann, soll rund drei Millionen Euro kosten.