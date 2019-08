Rekordzahl an Flüchtlingen weltweit

Weltweit gibt es zurzeit mehr Flüchtlinge als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Zahl sei auf 70 Millionen gestiegen, teilte die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen in Bonn aus Anlass des morgigen Welttags der humanitären Hilfe mit. Die Fluchtursachen reichten von Krieg und Vertreibung bis zu den Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig rief die Flüchtlingshilfe zu mehr Solidarität mit humanitären Helfern auf. In 134 Ländern seien zurzeit mehr als 16.000 Hilfskräfte im Einsatz. Sie riskierten oft ihr eigenes Leben. Am gefährlichsten ist es nach UNO-Angaben in Staaten wie dem Jemen, Syrien und dem Sudan. Dort gerieten die humanitären Helfer oft zwischen die Fronten.