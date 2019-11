per Mail teilen

Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre nimmt bedrohlich zu. Die CO2-Konzentration sei im vergangenen Jahr auf neue Rekordwerte gestiegen, teilte die Weltwetterorganisation in Genf mit. So liege der Wert des klimaschädlichen Methans inzwischen um fast 260 Prozent über dem Niveau der vorindustriellen Zeit. Der Generalsekretär der UN-Organisation, Petteri Taalas, sagte, die Staaten müssten endlich handeln und ehrgeiziger beim Klimaschutz werden.