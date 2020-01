per Mail teilen

Drogenfahnder haben in Uruguay fast fünfeinhalb Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem in Containern im Hafen der Hauptstadt Montevideo sichergestellt. Es ist die größte Menge Kokain, die bislang in dem Land entdeckt wurde. Die Drogen sollen einen Straßenverkaufswert von mehr als einer Milliarde US-Dollar haben. Vier Verdächtige sind festgenommen worden. Uruguay gilt als wichtiger Umschlagsplatz im internationalen Drogenhandel.