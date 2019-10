Bei mittelständischen Unternehmen in Deutschland arbeiten so viele Menschen wie noch nie. Das hat die staatliche Förderbank KfW ermittelt. Ihre Zahl ist 2018 im Vergleich zur letzten Umfrage noch einmal um knapp 400.000 auf fast 32 Millionen gestiegen. Auch Umsätze und Investitionen haben weiter zugelegt. Allerdings wird der Aufschwung im Mittelstand langsamer, so die KfW. Zwar wolle noch jedes fünfte Unternehmen Mitarbeiter einstellen, aber nicht mehr so viele wie in den vergangenen Jahren.