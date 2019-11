Die Polizei in Italien hat fast 1.200 Kilo Kokain beschlagnahmt, das in Deutschland verkauft werden sollte. Es hat einen Marktwert von mehr als 250 Millionen Euro. Versteckt war das Kokain in Bananenkisten auf einem Schiff im Containerhafen in Gioia Tauro in der Region Kalabrien. Es stammt aus Südamerika.