Nach Ansicht von Linken-Chef Bernd Riexinger gehört die erste Klasse in Nahverkehrszügen abgeschafft. Man könne nicht von einer nötigen Verkehrswende sprechen, während die 1. Klasse-Waggons in überfüllten Regionalexpress-Zügen leer stünden, sagte Riexinger der "Heilbronner Stimme". Bus und Bahn müssten gut für alle werden, statt überfüllt für die einen und fast leer für die anderen. So sorge man auf einen Schlag für mehr Kapazität.