Martin Rupps zieht es im Sommerurlaub nicht nach Mallorca oder Thailand. Er bleibt auf dem Balkon oder geht ins Freibad. Reisen beginnt im Kopf, findet er.

Kennen Sie das? Sie lesen einen Text und denken: wow, der spricht mir aus der Seele! Wort für Wort. Vielleicht haben Sie über das Thema, um das es geht, bisher nie groß nachgedacht, aber jetzt bringt jemand seine Meinung auf den Punkt und Sie merken: es ist Ihre!

Ein Sommerurlaub auf dem Balkon kann ziemlich schön sein! picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

So ging es mir dieser Tage mit einer Reportage des amerikanischen Journalisten David Foster Wallace. Er schreibt darin übers Herumfahren im eigenen Land und über Fernreisen. "Meiner Erfahrung nach", so Wallace, "erweitert das Herumreisen im eigenen Land weder den Horizont, noch ist es sonderlich erholsam." Auch auf Auslandsreisen ist Wallace nicht scharf. "Es liegt in der Natur des Massentouristen, dass er gerade das Unberührte, das er erschließen und genießen will, vernichtend berührt." In Auto- und Menschenschlangen habe man nur noch die eine Funktion, ökonomisch bedeutsam zu sein.

Ich empfand diese Sätze als Zuspruch, wie wir ihn von guten Freundinnen und Freunden kennen. Bisher hatte ich mit meiner Neigung zum Stubenhocken ein schlechtes Gewissen. Wer den Sommerurlaub auf dem Balkon oder im Freibad verbringt, gilt hierzulande irgendwie als Outlaw. Dann kommen Sätze wie "Was, Du warst noch nie in Thailand?" oder "Ich kenne eine Ecke auf Mallorca, wo keine Touristen sind."

Sommer, Sonne, Freibad – wer braucht da noch einen Strand? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Soll doch in diesen Wochen nach Thailand oder Mallorca fliegen, wer will. Es zieht mich - gemeinsam mit meinem neuen Freund Wallace - nicht dorthin. Natürlich, Reisen kann ein Abenteuer sein. Aber ob in Thailand oder auf dem eigenen Balkon – Reisen beginnt immer im Kopf.