Die laufenden Brexit-Verhandlungen und der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien zählten zu den Hauptthemen der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag.

Nur wenige Stunden nach der Regierungserklärung der Kanzlerin kam die Meldung aus Brüssel: "Wir haben einen Deal". Die Europäische Union und Großbritannien haben sich auf einen Abkommen über den Austritt des Königreichs aus der EU geeinigt.

Ob der Deal aber eine Mehrheit im britischen Unterhaus findet, bleibt fraglich und so haben die Worte von Angela Merkel im Bundestag noch immer Bestand: Eine gute Brexit-Lösung zu finden, gleiche der "Quadratur des Kreises".

Dauer 1:13 min Merkel Regierungserklärung Angela Merkel im Bundestag über die Brexit-Verhandlungen

Merkel: Türkische Offensive bringt noch mehr Leid

Neben dem Brexit dürfte beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs morgen in Brüssel der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien hoch auf der EU-Agenda stehen. Merkel rief im Bundestag die Regierung in Ankara erneut dazu auf, die Offensive einzustellen. Sie bringe in dem ohnehin schon leidgeprüften Land noch mehr Leid mit sich, sagte die Kanzlerin.

Der AFD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland forderte die Regierung auf, bei der Nato darauf zu drängen, dass die Mitgliedschaft der Türkei in dem Verteidigungsbündnis zumindest ruhen müsse.

Dauer 0:31 min "Nato soll Türkei-Mitgliedschaft einfrieren" AfD-Fraktionschef Alexander Gauland

Linke und FDP fordern härteres Vorgehen

Der Fraktionschef der Linken Dietmar Bartsch warf der Regierung vor, ein hartes Vorgehen gegen die Türkei auszubremsen. "Aber wir müssen viel härter vorgehen, ob es zum Beispiel Hermes-Bürgschaften, ob es das Einfrieren von Vermögen ist", so Bartsch.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte, er hätte sich mehr Klarheit gegenüber der Türkei gewünscht. "Wir erwarten von Ihnen Frau Merkel, dass Sie die völkerrechtswidrige Invasion der Türkei in Syrien klar ansprechen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir aufgrund der Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre erpressbar geworden sind."