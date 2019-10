Nach dem Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen wird eine Regierungsbildung schwierig. Das bisherige rot-rot-grüne Bündnis könnte nur als Minderheitsregierung weitermachen. Viele schauen jetzt auf die CDU.

Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil appellierte im ARD-Morgenmagazin an CDU und FDP, Ideologien wegzuwerfen, was die Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei in Thüringen betrifft.

Auch SWR-Berlin-Korrespondent Uwe Lueb verweist darauf, dass ein Bündnis aus Linke und CDU eine stabile Mehrheit bedeute. Und immerhin meinten zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler, dass die CDU ihre Position nach der Wahl sich noch einmal neu überlegen müsse.

Dauer 1:24 min Signal an die GroKo - Kein "Weiter So" Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb über die schwierige Regierungsbildung, die Thüringen bevorsteht.

Mohring gesprächsbereit

Geht es nach dem CDU-Spitzenkandidaten in Thüringen, Mike Mohring, wird das auch passieren. Er zeigte sich im ARD- Morgenmagazin sichtlich verärgert über den schlechten Einfluss der Bundespolitik auf das Wahlergebnis im Land und betonte, ihm seien stabile Verhältnisse in Thüringen wichtiger als parteipolitische Interessen. Ob es für die CDU die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Linken gibt, werde alleine in Thüringen und nicht in Berlin beantwortet.

Ein Kurswechsel, der den Wahlsieger freuen dürfte. Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken will mit allen Parteien außer der AfD reden. Und sagte im Interview mit dem rbb, wenn es um das Land Thüringen gehe, habe er auch schon in der Vergangenheit als Oppositionsführer gut mit der CDU zusammengearbeitet.

CDU-Spitze schließt Koalition aus

Die CDU-Bundesspitze hat auch nach der Wahl eine Koalition mit der Linkspartei weiter ausgeschlossen. Und auch der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christin Hirte, betonte, er sehe keine Möglichkeit für ein Koalition mit der Linkspartei. Auch eine Duldung sehe er nicht. Hirte ist zugleich stellvertretender Vorsitzender der CDU in Thüringen.