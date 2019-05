Regierung warnt vor Tragen der Kippa

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, warnt Juden davor, in Deutschland eine Kippa aufzusetzen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, es gebe eine zunehmende gesellschaftliche Enthemmung und Verrohung. Deshalb könne er Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Seine Meinung dazu habe sich leider geändert, so Klein weiter. Zur Verrohung hätten das Internet und die sozialen Medien stark beigetragen, aber auch fortgesetzte Angriffe auf die Erinnerungskultur. Klein fordert Schulungen für Polizisten und Beamte im Umgang mit Antisemitismus. Viele wüssten nicht, was erlaubt sei und was nicht.