Die Bundesregierung hat die Pläne für den Neubau eines großen Regierungsterminals am BER vorerst gestoppt. Es gibt aber eine Zwischenlösung. Wenn der Hauptstadt-Flughafen eröffnet wird, sollen Staatsgäste der Bundesregierung an einem bereits fertiggestellten Übergangs-Terminal in der Nähe des alten Schönefelder Flughafens empfangen werden.