Regierung sieht Terrorpotenzial in rechten Bürgerwehren

Die Bundesregierung sieht in selbst ernannten Bürgerwehren eine potentielle Terrorgefahr durch Rechtsextremisten. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Links-Fraktion. Demnach waren sogenannte Bürgerwehren schon mehrmals Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Ziel der Rechtsextremisten sei es, das staatliche Gewaltmonopol in Frage zu stellen und politische Gegner einzuschüchtern. Laut Innenministerium gibt es in fast allen Bundesländern entsprechende Gruppierungen. Die Zahl ihrer Mitglieder und Unterstützer ist unklar.