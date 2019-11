per Mail teilen

Die Bundesregierung will heute ein Verbot von Plastiktüten auf den Weg bringen. Nach dem Entwurf von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll es in Supermärkten und anderen Geschäften keine Tragetaschen aus Kunststoff mehr geben. Die besonders dünnen Tüten für Obst und Gemüse und besonders dicke Tragetaschen sollen weiter erlaubt sein. Nach dem Kabinett müssen dem Gesetzentwurf noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Ein Verbot könnte dann im Laufe des kommenden Jahres in Kraft treten.